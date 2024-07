Oggi il traffico aereo mondiale è stato gravemente colpito da un’interruzione informatica globale che ha messo in difficoltà molti aeroporti e compagnie aeree, causando ritardi e cancellazioni dei voli in partenza e in arrivo, compresi quelli in Italia.

Gli Aeroporti di Roma hanno dichiarato in una nota: “Nonostante i nostri sistemi non siano stati direttamente colpiti, stiamo registrando ritardi e cancellazioni a causa di un problema informatico globale. Consigliamo ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea o sul nostro sito www.adr.it.”

Ita Airways ha comunicato che “un problema informatico generalizzato a livello mondiale sta causando significativi disservizi al trasporto aereo, con conseguenti ritardi e cancellazioni. Stiamo lavorando per minimizzare i disagi per i passeggeri. Per aggiornamenti, consultare l’app e il sito ufficiale ita-airways.com.”

Ryanair ha avvertito di “possibili disagi su tutta la rete oggi (19 luglio) a causa di un’interruzione globale del sistema di parti terze.” La compagnia ha invitato i passeggeri a controllare l’app Ryanair per aggiornamenti sul volo e a presentarsi in aeroporto con tre ore di anticipo. “Prenotazione e check-in non sono attualmente disponibili. Se dovete partire oggi e non avete ancora effettuato il check-in, potete farlo in aeroporto.”

Anche Aeroitalia ha segnalato disagi a causa del guasto informatico globale, invitando i passeggeri a consultare il sito web per aggiornamenti continui.

Wizz Air ha suggerito ai passeggeri di raggiungere gli aeroporti con almeno tre ore di anticipo a causa dei potenziali disagi causati dall’interruzione globale dei sistemi IT di terze parti. “Come tutte le compagnie aeree oggi, stiamo affrontando enormi sfide tecniche a causa dell’interruzione dei sistemi IT globali. I clienti potrebbero riscontrare disagi con i servizi del sito web e dell’app mobile temporaneamente non disponibili. Il check-in gratuito è disponibile in aeroporto”, ha spiegato la compagnia.

Questo problema informatico ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture tecnologiche nel settore del trasporto aereo e la necessità di sistemi di backup robusti per garantire la continuità dei servizi. Le compagnie aeree e gli aeroporti stanno lavorando senza sosta per ripristinare la normalità e fornire assistenza ai passeggeri coinvolti.