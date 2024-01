La Regione Puglia ha annunciato un bando da 45 milioni di euro finalizzato all’acquisto di autobus elettrici per migliorare il trasporto pubblico urbano e renderlo più ecologico. L’avviso rimarrà aperto fino al 5 aprile e è rivolto ai Comuni che desiderano modernizzare la propria flotta di autobus.

I Comuni avranno la possibilità di presentare proposte progettuali per il rinnovo dei bus e l’acquisto di infrastrutture di ricarica e rifornimento. Possono partecipare sia le amministrazioni dotate di servizi minimi di trasporto pubblico locale con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, sia i Comuni minori già dotati di servizi di trasporto pubblico locale. La Regione finanzierà l’acquisto di nuovi mezzi elettrici a zero emissioni per sostituire autobus Euro 2 ed Euro 3 o con un’anzianità uguale o superiore a 15 anni.

I requisiti per i nuovi mezzi includono l’adozione di moderni sistemi di sicurezza e controllo, accessibilità per i diversamente abili, e strutture portabiciclette. Il finanziamento proviene dall’asse prioritario III “Mobilità urbana sostenibile” dell’azione 3.1 “Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile” del Programma Operativo Regionale Puglia 2021-2027.

L’obiettivo è continuare a promuovere la mobilità regionale sostenibile a zero emissioni attraverso flotte di mezzi completamente rinnovate.