Una simpatica e geniale trovata per attirare l’attenzione di McDonald’s Italia e ricevere una risposta che lasci ben sperare. Come ripetuto più volte dai ragazzi della pagina Instagram “McDonald’s Matera“, la Città dei Sassi sarebbe l’unica provincia italiana a non avere una sede del colosso dei fast food. Proprio per questo, nonostante le numerose prelibatezze che offre la città, i ragazzi si stanno mobilitando sui social per smuovere seriamente qualcosa. Per farlo hanno creato una raccolta firme su “Change.org” che ha, per ora, raggiunto poco più di un centinaio di persone.

La richiesta dei ragazzi

La risposta di McDonald’s Italia

Dopo vari messaggi dei gestori della pagina social, McDonald’s Italia ha risposto loro spiegando i motivi dell’assenza nella loro città e elencando le condizioni per aprire nuove sedi.