SACE e un pool di banche costituito dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, arranger e finanziatore, dalla Banca Popolare Pugliese, finanziatore, e dalla Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in qualità di SACE agent e loan agent, hanno sostenuto i piani di investimento di Exprivia S.p.a., azienda che si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, attraverso un contratto di finanziamento di 20 milioni di euro, assistita dalla Garanzia Italia, rilasciata digitalmente e in tempi brevi, nell’ambito delle iniziative previste dal Decreto Liquidità a supporto delle imprese in difficoltà in conseguenza dell’emergenza coronavirus.

Le risorse permetteranno di finanziare il capitale circolante e di completare il piano di investimenti dei prossimi 2 anni destinato a finanziare l’innovazione e la crescita della società in Italia attraverso lo sviluppo di progetti di innovazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza in favore di una maggiore competitività nel mercato domestico e internazionale.

“Esprimiamo grande soddisfazione per aver ottenuto questo finanziamento – afferma Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia – che ci consente di affrontare un periodo difficile per l’Economia del nostro Paese, e non solo, anche attraverso il rafforzamento della struttura finanziaria della società̀. Lavoriamo con SACE da molti anni, sempre con efficacia, con interlocutori capaci e sintonizzati sulle esigenze e sul linguaggio delle imprese. Siamo felici di riscontrare nuovamente con questa operazione la fiducia di SACE nei nostri confronti”.

“SACE, attraverso Garanzia Italia, supporta le aziende italiane per affrontare un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo e per guardare al futuro con maggiore serenità – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE –. Con quest’operazione, in sinergia con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, siamo lieti di poter affiancare ancora una volta un’azienda come Exprivia, rafforzando sempre di più il nostro impegno in termini di sviluppo e sostegno a innovazione e digitalizzazione”.

“Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara il Vice Direttore Generale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Francesco Paolo Acito – di aver accompagnato in questa importante operazione Exprivia, impresa leader nello sviluppo di soluzioni software orientate al supporto delle decisioni complesse per le banche. Tale operazione, che ha rafforzato ulteriormente la nostra partnership con SACE, ci rende nel contempo ancora una volta promotori dello sviluppo economico del territorio di riferimento”.