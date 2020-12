“La scuola è uno dei primi diffusori del contagio e bisogna evitare di far partire tutto insieme, altrimenti avremo migliaia di morti”. A parlare è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, riguardo la riapertura della scuola dopo le feste natalizie.

Il governatore pugliese vorrebbe che venga accolta la richiesta dei presidi che hanno definito “impossibile” la riapertura delle scuole dal 7 gennaio, come previsto dagli organi ministeriali.

“Abbiamo ridotto la didattica in presenza – conclude Emiliano – prima con una percentuale per evitare un eccesso di aggregazione, poi abbiamo inventato una nuova tecnica in cui partendo dal diritto alla salute ciascuna famiglia chiede la didattica a distanza o quella in presenza in modo che abbiamo la soddisfazione delle esigenze di tutti senza mandare in crisi per eccesso di assembramento il trasporto nelle classi”.