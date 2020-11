La Puglia è pronta a cambiare colore. In base al sistema di monitoraggio della Cabina di regia, domenica prossima la nostra regione non sarà più zona arancione ma gialla.

Da due monitoraggi infatti la situazione epidemiologica in Puglia è in miglioramento. A fine settimana verrà con ogni probabilità retrocessa dall’arancione al giallo assieme a Emilia, Friuli, Marche e Umbria che raggiungeranno Lazio, Liguria, Molise, Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto.

Passeranno invece dalla zona rossa alla arancione Campania, Bolzano, Toscana, Val d’Aosta, che si aggiungeranno così a Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, pronte a passare a loro volta in zona gialla dal 13 dicembre. L’unica zona rossa in Italia sarà l’Abruzzo.

L’attenzione però resta massima, il nuovo dpcm al vaglio del Governo, che entrerà in vigore il prossimo 3 dicembre, vieterà gli spostamenti tra le Regioni e cercherà di ridurre al massimo anche la circolazione interregionale.

Il governatore della Liguria, Giovani Toti, ha suggerito di istituire anche la “zona bianca” per indicare tutte quelle aree in cui i numeri della pandemia sono in netto calo, in modo tale da concedere più libertà ai cittadini e commercianti. Il Comitato Tecnico Scientifico per ora non ne vuole sapere, se ne riparlerà dopo Natale.