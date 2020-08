Il nostro tour delle spiagge continua. Dopo aver fatto visita nella spiagge baresi abbiamo deciso per la quarta puntata del nostro format “Noi siamo QI” di spostarci nella zona di Monopoli.

Dopo aver dato alcune notizie in anteprima sulle novità del Quotidiano Italiano e dopo aver fatto conoscere i componenti della redazione, abbiamo deciso di incentrare questa puntata sulle bellezze che attirano i vacanzieri in Puglia.

Mai come quest’anno la Puglia è stata scelta come meta per le vacanze. Italiani emigrati in Germania, ma anche milanesi, napoletani e veronesi, hanno deciso di trascorrere le ferie nella nostra regione. Alcuni hanno anche approfittato dello smart working per lavorare in riva al mare.

Il motivo è semplice: la Puglia non è una semplice regione, ma è uno stato d’animo. Il bel tempo, il mare cristallino, il vento, le città ricche di storia e il buon cibo attirano i turisti, ma i colori, i sapori, i prodotti della terra come anche la manodopera pugliese fa sì che la regione diventi uno stato d’animo al quale non si può rinunciare.