Come annunciato sono saliti i casi positivi al coronavirus all’interno dello stabilimento Siciliani di Palo del Colle. Ai 7 annunciati dal commissario prefettizio si aggiungono altri 28, per un totale di 35. A confermare il numero è il commissario di Palo del Colle. Si tratterebbe dei dipendenti del reparto macellazione, dove evidentemente qualcosa non ha funzionato nel contenimento del contagio.

La Asl di Bari venerdì scorso aveva eseguito 100 tamponi, 28 dei quali sono risultati positivi e ora si trovano in quarantena domiciliare.

Come già detto il reparto dove lavoravano i dipendenti contagiati è stato chiuso temporaneamente per provvedere alla sanificazione. Il commissario prefettizio aspetta dalla Asl una relazione per capire quali eventuali provvedimenti intraprendere. Tutti gli altri dipendenti saranno sottoposti ai test rapidi a partire da domani.

IL COMUNICATO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO – Finalmente sono riuscita ad avere notizie certe. Sabato mattina gia erano 7 i positivi e a seguito dei tamponi effettuati sui dipendenti dell’area macellazione ( solo quella zona è interessata da questo evento)ne sono risultati positivi altri 28. I risultati dei tamponi sono usciti ad ora di pranzo. Quindi 35 positivi in tutto. Queste persone sono gia in isolamento obbligatorio come i loro familiari e l’area macellazione è stata chiusa in questo we e sanificata. Domani partiranno i test sierologici su tutti gli altri lavoratori . Al momento non ho ricevuto nessuna comunicazione formale circa la mia richiesta se sia necessario chiudere tutto o meno. Piu tardi mi comunicheranno la provenienza dei positivi (che certamente non sono tutti di palo) e ve la comunichero’. Domani mi aspetto una risposta formale alla mia lettera e comunque martedi pomeriggio avremo una riunione del COC ANCHE CON LA ASL, in comune , a seguito della quale sarà fatto un comunicato stampa . Vi terrò costantemente informati non appena ho nuove notizie.