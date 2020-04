Pier Luigi Lopalco, capo della Task Force per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, è entrato nel Comitato Scientifico del blog Medical Facts del noto divulgatore scientifico e virologo Roberto Burioni.

“Pier Luigi – ha detto Burioni in un messaggio di benvenuto – è un medico con un percorso professionale a dir poco unico. Prima di tutto è uno dei più bravi epidemiologi del mondo: in altre parole, mentre chi è virologo come me osserva il virus nel suo rapporto con il singolo paziente, Pier Luigi osserva il virus nel rapporto con la comunità”.

“Con lui – aggiunge Burioni – ho diviso molte cose: la battaglia sui vaccini, la fondazione del Patto Trasversale per la Scienza di cui lui è presidente. E più recentemente due cose, la scrittura del libro ‘Virus: la grande sfida’, uscito qualche settimana fa per Rizzoli e soprattutto l’essere stati insieme tra i primi a capire che era in arrivo dalla Cina un gigantesco guaio. D’altra parte, è vero che abbiamo punti di vista differenti, ma un treno che sta arrivando a tutta velocità è lo stesso visto da destra o da sinistra”.