La Regione Puglia, insieme ai medici di base e ai pediatri, ha approvato i nuovi protocolli operativi per combattere l’emergenza del coronavirus. Il triage dei possibili pazienti che hanno contratto il virus dovrà essere effettuato telefonicamente, in modo tale da evitare l’addensamento in ambulatori e studi medici.

I medici di base potranno così effettuare una prima valutazione dei pazienti con sintomi di febbre e tosse a distanza. Cambia anche l’attività per guardia mediche e per lo Scap, Servizio di consulenza ambulatoriale pediatrica: in caso di febbre e tosse non ci dovrà essere accesso diretto in ambulatorio ma sempre un primo triage telefonico o al citofono, quindi restando all’esterno della struttura. Lo riporta l’Ansa.