Grazie alla benevolenza di tanta gente che ha preso a cuore le condizioni disperate di Macchia, siamo riusciti a pagare l’operazione della Shih Tzu di 3 anni affetta da una grave patologia all’occhio.

Macchia adesso sta bene ed è tornata a casa dalla sua famiglia. “Se tutto andrà come pensiamo – sottolinea il veterinario – potremo dichiarare la cagnolina finalmente guarita”.

Un gesto di gran cuore per la famiglia di Antonio che, a causa delle condizioni economiche e di salute, non era in grado di salvare Macchia. Come promesso ci siamo recati al Centro Veterinario Einaudi per pagare la fattura dell’operazione.

L’intervento mediamente ha un costo che si aggira sugli 800 euro, ma la clinica ha deciso di applicare il notevole sconto che ha permesso di salvare la cagnolina. La fattura di 416 euro è stata pagata con i soldi della raccolta avviata dal Quotidiano Italiano a cui ha risposto anche alcuni amici di Ceglie Messapica e delle mamme del gruppo facebook Doniamo in libertà dal Libertà.