”Macchia è come una figlia per me, aiutateci a trovare i soldi per aiutarla”: Antonio Amodeo rivolge un appello disperato per cercare benefattori in grado di salvare la vita alla sua amica fidata, una cagnolina Shih Tzu di 3 anni alle prese con un gravissimo problema all’occhio che sanguina vistosamente.

Accortasi qualche giorno fa della situazione, la famiglia si è subito rivolta a due cliniche veterinarie per il da farsi. I due tentativi non sono andati a buon fine davanti alla richiesta di 800-900 euro per svolgere l’operazione.

Antonio, malato di cancro alle prese anche con quattro figli da crescere, è disperato. ”Macchia è una parte della nostra famiglia, non sappiamo più come fare perché piange e soffre di dolore – spiega -. Non abbiamo i soldi necessari, uno dei miei figli è anche diversamente abile. Spero davvero che qualcuno ci aiuti a salvarla”.

Chiunque voglia farsi avanti per aiutare la piccola Macchia può scriverci sulla nostra pagina Facebook o mandare un’email a bari@ilquotidianoitaliano.it per mettersi in contatto con Antonio e la sua famiglia.

