“Andate piano in strada ma a mille in amore”. Detta così la battuta del barese può anche non essere capita, ma vedendola nel contesto nasconde una grande verità. Siamo in viale Unità d’Italia, precisamente a largo Ciaia, e il teleaser della Polizia Locale sta mietendo vittime.

Nonostante il cartello posto all’inizio del ponte, in molti vengono multati per l’uso del cellulare o anche peggio per l’elevata velocità. Ed è proprio per quest’ultima che i baresi si lamentano. “Non stiamo parlando di 100 chilometri orari, ma solo di 10 massimo 15 chilometri in più rispetto al limite. Per di più c’è la discesa del ponte che aumenta la velocità del mezzo. Così facendo sembra che ci vogliono spillare i soldi”.

Secondo invece un avvocato le multe in quel frangente possono essere contestate per via di un cartello alla fine del ponte XX Settembre che segnala l’interruzione del limite a 30 chilometri orari. “Su tutta corso Cavour non c’è nessun cartello in cui c’è indicato la velocità quindi nessuno può sapere qual è il vero limite”.

Abbiamo chiesto all’agente che prontamente ha smentito l’affermazione dell’avvocato chiarendo che il limite della strada è di 50 chilometri orari. La decisione della Polizia Locale di installare il telelaser in quel punto è nata dopo una serie di investimenti ai danni dei pedoni che cercano di attraversare la strada sulle strisce pedonali.