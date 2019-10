Come promesso 2ndlife ha regalato un sorriso ai bambini dell’oncologico di Bari grazie al ricavato ottenuto dalla vendita delle cornici realizzate con le cassette della frutta. “Siamo finalmente riusciti a trasformare in gioia la fiducia che avete riposto nel nostro progetto” sottolineano sulla pagina Facebook.

Una trovata nata non soltanto per salvare l’ambiente dai numerosi rifiuti abbandonati sui bordi delle strade e in campagna, ma anche per fare del bene. “Se siamo riusciti a completare il primo step è soprattutto grazie a chi ha contribuito alla causa”.

“Ma i ringraziamenti – conclude 2ndlife – vanno soprattutto ad Apleti Onlus, che ogni giorno provano a portare gioia nella vita quotidiana dei nostri piccoli eroi, mettendoci capacità, professionalità e risorse economiche. Per dare vita alla nostra iniziativa e per far sì che si concretizzasse ci siamo interfacciati con loro. Adesso dobbiamo incominciare a pensare al prossimo progetto”.

