“Abbiamo provato a chiamarli, ma non c’è stata alcuna risposta”. Questa è solo una delle segnalazioni che ci sono arrivate per un presunto disservizio da parte della Polizia Locale. Secondo quanto raccontato la linea dedicata al Pronto Intervento era libera e dall’altra parte della cornetta nessuno ha risposto alla chiamata d’emergenza.

Per questo motivo abbiamo deciso di provare anche noi a telefonare allo 080 549 1331 e vedere se effettivamente fosse successo qualcosa. Alla prima chiamata abbiamo ricevuto subito risposta. Facendo presente all’agente ciò che ci era stato segnalato abbiamo chiesto spiegazioni in merito.

“Non c’è stato alcun disservizio facciamo sempre il massimo per chi ha bisogno di aiuto – hanno sottolineato -. Il numero è sempre attivo negli orari stabiliti. Nonostante i telefoni siano impegnati, la linea risulta comunque libera poiché accoda le telefonate per mantenere la priorità acquisita”. Ma non c’è alcun messaggio informativo che avvisi l’utente di restare in attesa, a differenza di quanto avviene negli altri call center, dando l’impressione controproducente per lo stesso Corpo della Polizia Locale che al centralino in quel momento non ci sia nessuno.

In totale sono 10 le linee telefoniche in funzione nella sala operativa della Polizia Locale. Ogni giorno centinaia di chiamate, da parte di cittadini, pendolari e turisti, arrivano al centralino per poi essere smistate secondo il livello di emergenza.

Secondo quanto detto dall’agente che ha risposto alle nostre domande, nel momento in cui abbiamo chiamato noi erano attivi tre operatori. Una città turistica si misura anche dai servizi che è capace di offrire nel suo essere attrattiva. Anche se siamo in estate e non tutti i 350mila baresi sono in città, tre operatori sono un po’ pochi, visto che Bari si popola di turisti e pendolari.