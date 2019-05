“La matin alzatv k l’ansj com a me l vlacchiun” (La mattina alzatevi con l’ansia come me villacchioni). Dallo scrutinio delle votazioni per l’elezione del nuovo Sindaco di Bari spunta un altro voto nullo, in questo caso esortazione a chi non è riuscito a conquistare uno scranno al Consiglio comunale.

L’elettore, senza se e senza ma, ha scritto un messaggio a tutti i candidati al consiglio comunale, soprattutto a chi non riuscirà a sedersi nell’aula Dalfino.

A voler interpretare lo spirito del voto, comunque nullo, viene da pensare che l’elettore abbia voluto dire ai trombati quanto sia difficile arrivare a fine mese, alzandosi tutte le mattine con l’ansia di riuscire a trovare il modo per campare.