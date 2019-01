Cicche di sigaretta, bottiglie di plastica e vetro, cartoni di vino, lattine, incarti di cibo, ombrelli e tanto altro. È impensabile che tutto questo sia stato raccolto nelle piante e negli alvaretti di via Manzoni.

Il Flash Mob “Ripuliamo via Manzoni”, promosso dalle donne del gruppo “Doniamo in libertà al Libertà” assieme a commercianti e residenti della zona e alcuni volontari di Retake, ha dato i suoi frutti. Con guanti, palette, scopa e buste è stata raccolta tutta la sporcizia, facendo diventare la strada di nuovo pulita.

La cura di piante e alvaretti era stata affidata dal Comune ai commercianti della zona, ma con la chiusura dei negozi la cura del verde non è stata possibile. Come per via Sparano, anche via Manzoni è stata ripulita, con la speranza che questo gesto sia di buon esempio agli incivili.

