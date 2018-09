Arriva anche a Bari “Deliveroo”, il servizio di food delivery pensato per tutti coloro che vogliono assaporare a casa o in ufficio i piatti dei propri ristoranti preferiti in modo nuovo, comodo e veloce.

Obiettivo di Deliveroo è offrire a tutti i baresi un servizio nuovo e innovativo che in pochi click, consente di gustare a domicilio i piatti dei migliori ristoranti della città comodamente a casa, in ufficio, con gli amici, praticamente ovunque ci si trovi.

Deliveroo è attivo nelle principali zone della città e serve già 20 ristoranti cittadini. Ad oggi sono già in piattaforma alcuni tra i più noti come Verve, La Cantina di Cianna Cianne e Ghiotto Panzerotto per citarne alcuni. Un’ampia varietà di cucine disponibili che variano da quella tradizionale italiana e locale a quelle più esotiche.

Una novità per i cittadini ma non solo: anche per i ristoranti che grazie a Deliveroo hanno a disposizione un’importante opportunità di business per poter aggiungere un tavolo direttamente nelle case dei propri clienti, in modo facile e senza la necessità di fare investimenti per ampliare i propri locali. Deliveroo mira a creare opportunità di lavoro per oltre cinquanta rider nei prossimi 3 mesi.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere arrivati in Puglia, una terra bellissima e dalla grande tradizione gastronomica, apprezzata sia in Italia che all’estero. L’arrivo a Bari rappresenta una tappa importante del nostro sviluppo in Italia: Bari è infatti la prima città del sud Italia coperta dal nostro servizio. Non vediamo l’ora di collaborare con i nostri nuovi ristoranti partner per consentire loro di raggiungere nuovi clienti e far crescere il loro business” afferma Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italy. “Siamo certi che i baresi apprezzeranno la qualità e la comodità del nostro servizio. Deliveroo creerà inoltre lavoro per oltre 50 rider locali, offrendo loro un’opportunità di impiego flessibile”.

Giuseppe Girone, titolare del ristorante Ghiotto Food commenta: “Siamo sempre alla ricerca di strumenti che permettano di migliorare il servizio offerto ai nostri clienti. Siamo quindi contenti della collaborazione con Deliveroo, che ci permetterà di raggiungere i nostri clienti a domicilio. Si tratta di una nuova opportunità che abbiamo accettato con piacere e che speriamo venga accolta con entusiasmo dai nostri clienti”.