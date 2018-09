“La nostra lotta, che dura da 30 anni, continua per l’affermazione dei consumatori. Dobbiamo fare in modo che i consumatori sappiano distinguere come e dove poter realizzare quello che desideriamo da tempo, in difesa dei diritti e nel rispetto del prodotto e dei produttori”. Queste le parole di Pino Salamon, presidente dell’Adoc Puglia e Bari, in occasione del primo evento celebrativo dei 30 anni dell’associazione, che ha avuto luogo nel Centro Polifunzionale Studenti dell’Università degli studi, in piazza Cesare Battisti.

Durante l’incontro dal titolo “Far funzionare l’Italia. Particolari e inediti sulla Costituzione dell’Adoc in Italia ed in Puglia” si è parlato di quanto realizzato e ottenuto dall’Adoc lungo i tre decenni caratterizzati da battaglie all’insegna della difesa dei diritti dei consumatori.

Oltre a Salamon sono intervenuti anche il presidente della Fondazione Bruno Buozzi, Giorgio Benvenuto, il presidente Enfap nazionale, Aldo Pugliese, l’ex presidente nazionale Adoc e corrispondente HuffPost, Carlo Pileri, e la dirigente della Sezione Attività Economiche della Regione Puglia, Teresa Lisi, moderati dal giornalista Pino Ricco.

Durante la cerimonia, oltre ai vertici della Uil e dell’Adoc, hanno avuto un riconoscimento anche i giornalisti che da anni hanno supportato e seguito le iniziative dell’associazione dei consumatori.