Nel paese in cui i chiaconi sono un dolce prelibato, composto da fichi con dentro una mandorla o un pezzo di cioccolato, è un sacrilegio vederli per terra schiacciati dai passanti di via Viterbo a Japigia. Per questo motivo la via è soprannominata dai residenti “via dei chiaconi”.

L’albero di fico è all’interno del cortile di una scuola ma, essendo molto rigoglioso, perde i suoi frutti proprio sul marciapiede davanti alla sede operativa della Multiservizi.

Tra i passanti c’è chi si cimenta nello slalom, chi sfida la sorte camminando per strada e chi si avventura nel passaggio sopra i fichi, rischiando di scivolare, oltre a sporcasi le scarpe.

Lo spreco di fichi, o fiche per tanti baresi, ha spezzato il cuore ai residenti di via Viterbo ghiotti di chiaconi. C’è a chi piacciono secchi, a chi invece li preferisce con il cioccolato, ma il signore intervistato ha sottolineato che: “Nella fica ci va la mandorla”. Come si dice de gustibus non disputandum est.