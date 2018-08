“Bisogna realizzare un passaggio pedonale in via Murat prima che avvenga un investimento”. L’appello arriva dall’associazione Vivi la Strada ed è diretto al primo cittadino di Putignano Domenico Giannandrea. La stessa segnalazione sarà fatta anche al Prefetto prima che ci scappi il morto.

“Nei pressi della locale farmacia, numerose segnalazioni non arrivate alla nostra associazione da cittadini, residenti e fruitori della farmacia per la mancanza della segnaletica orizzontale e verticale per i pedoni.Tantissime le frenate ogni giorno di auto e mezzi pesanti per l’attraversamento fatto da persone avventuriere su una strada trafficatissima”.

1 di 3