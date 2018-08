In via Crisanzio volano polli congelati ancora ruspanti. L’insolito fenomeno sarebbe stato più volte avvistato nelle vicinanze del supermercato al quartiere Libertà gestito da Khadir Ahmed.

Avevamo conosciuto il commerciante a febbraio dello scorso anno, a causa di una multa presa per aver venduto prodotti scaduti e pesce surgelato senza etichetta. Questa volta al centro dell’incredulità dei residenti sono finiti i polli congelati, contenuti in grossi scatoloni.

Per dividerli e poterli vendere separatamente pare che Khadir li sbatta violentemente contro il marciapiede. Questi, però, essendo scivolosi, sembra volino al centro della strada e poi vengano ripresi e messi in vendita. Per capire come stanno le cose siamo andati sul posto a chiedere spiegazioni.