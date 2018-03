Rifatte le strisce blu in via Trevisani, anzi no. I lavori di rifacimento di parte della segnaletica orizzontale sono stati infatti provvisoriamente bloccati. Motivo? A breve Open Fiber, la società che per mesi ha “trivellato” le strade baresi, dovrebbe riasfaltare la via.

L’intervento dell’Amtab, reclamato a gran voce perché le strisce erano sbiadite o in alcuni punti addirittura cancellate, era iniziato questa mattina ma le operazioni sono state ben presto interrotte: inutile proseguire se a breve sarà rifatto l’asfalto. L’appalto, infatti, prevede che sia la stessa Open Fiber, a sue spese, a ripristinare la condizione originale della carreggiata.

Ma non è finita qui: se la stessa Open Fiber riasfalterà solo metà carreggiata, l’Amtab sarà comunque costretta a tornare sul “luogo del delitto” per rifare le strisce dell’altra metà di strada, ma non di tutta la segnaletica orizzontale: le strisce blu dei parcheggi a pagamento sono infatti competenza dell’Amtab: quelle gialle dei posti riservati ai diversamente abili, sono invece competenza del Comune.

L’intera segnaletica orizzontale è comunque in condizioni a dir poco pietose. Speriamo che, in un modo o nell’altro, che sia l’Amtab o Open Fiber, si intervenga, possibilmente senza spreco di soldi inutili.