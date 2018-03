Strisce pedonali nuove di zecca in corrispondenza dei cassonetti. Succede in via Bovio, quartiere Libertà a Bari. Proprio qui alcune settimane fa era stato rifatto l’asfalto a seguito dei famigerati lavori per la fibra. Oggi, invece, gli operai hanno provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale.

C’è, però, un piccolo problema: le strisce pedonali sono state rifatte in perfetta corrispondenza con i cassonetti dell’Amiu. Dove passano i pedoni? ma soprattutto come farebbero ad attraversare disabili e passeggini? Delle due l’una: o i cassonetti andranno spostati (i residenti giurano che sono stati sempre lì) oppure le strisce dovranno essere rifatte.

