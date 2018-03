Scuole d’infanzia comunali. La ripartizione Politiche Educative e Giovanili ha pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Bari, le graduatorie definitive per l’anno scolastico 2018/2019.

Per quelli che risultano non ammessi, ma che hanno indicato nel modulo di iscrizione altri istituti come seconda e terza scelta, sarà compito del Dirigente della prima scuola dove l’istanza risulta in eccedenza, sarà suo compito provvedere all’inoltro delle domande di iscrizione agli altri istituti scelti, sotto una verifica della ricettività delle altre scuole.

La procedura dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo 8 marzo, data in cui sarà attiva la funzionalità di ammissione alla seconda scelta.