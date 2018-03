“Bonus Tari per chi adotta un cane”. La proposta arriva dal consigliere comunale Fabio Romito dopo che proprio nella giornata di ieri l’associazione Ada Onlus aveva protestato davanti a Palazzo di Città per la mancanza di sovvenzionamenti.

Le strutture pubbliche che ospitano gli animali sono infatti con l’acqua alla gola. Più di 200 cani a carico ma con un finanziamento di solo 1,06 euro ogni due. Da qui la proposta del consigliere Romito per trovare una soluzione che unisca il risparmio delle casse comunali al benessere degli animali.

“Ho proposto un emendamento per introdurre un bonus Tari per i cittadini che decidessero di adottare un cane dalle strutture pubbliche. Ovviamente predisponendo controlli e accorgimenti come verifiche semestrali dei cani adottati per tutelare il benessere dei nostri amici a quattro zampe”.