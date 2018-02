Traversa XIV di via Leoncavallo, quartiere San Girolamo a Bari, tristemente nota per avere due nomi (provvisori) diversi a seconda del verso da cui la si imbocca, tristemente nota per l’ambulanza del 118 che si persa perché non è indicata sui navigatori e tristemente nota, anche, per essere sconosciuta persino all’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, interrogato in merito dal consigliere Michele Picaro. Insomma, questa via, come abbiamo scritto, è conosciuta solo da chi ci abita.

Domani le cose cambiano, o almeno in parte. Dopo il nostro servizio con cui abbiamo sollevato il problema, l’assessore alla Toponomastica, Angelo Tomasicchio, ha avvitato l’iter necessario e così sarà intitolata al letterato Luigi Fallacara, nato a Bari il 13 aprile 1890 e morto a Firenze il 15 ottobre 1963.

La presentazione avverrà ufficialmente domani, in sala giunta, alla presenza, tra gli altri,Alessandro Deluisi di Pugliarte, Vito Lacirignola della casa editrice Stilo e Marilena Squicciarini, curatrice delle opere di Fallacara.

Stamattina siamo tornati sul posto, la cosa ci fa naturalmente piacere, l’auspicio, però, è che una volta terminati i lavori al palazzo in costruzione, si possa intitolare al poeta e scrittore anche la Traversa XXVII di strada San Girolamo, praticamente il prolungamento via Luigi Fallaara. Così facendo, l’ambiguità del doppio nome verrebbe finalmente meno, con buona pace di tutti quelli che, un giorno, avessero bisogno di orientarsi da queste parti.