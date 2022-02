Il Bari non riesce più a vincere al San Nicola. Dopo il sofferto pareggio per 3-3 con il Catania e la sconfitta per 1-2 con il Messina, i biancorossi devono piegarsi anche al Campobasso tra le mura domestiche. Dopo una forte partenza dei Galletti, i molisani trovano il vantaggio a sorpresa con la rete di Micheal Liguori, subentrato appena cinque minuti prima al posto dell’infortunato Emmausso: Ricci si fa rubare palla da Liguori, il numero 21 rossoblù tenta un tiro-cross da posizione defilata che va a finire in rete. Il Bari prova a costruire ma fatica a concretizzare, tanto da chiudere in svantaggio il primo tempo.

Nella seconda frazione di gara dovrebbero essere i padroni di casa a prendere in mano il pallino del gioco, ma invece al Campobasso bastano appena quattro minuti per trovare il gol dello 0-2, firmato ancora una volta da Micheal Liguori: clamoroso errore di Celiento che regala palla agli avversari nei pressi dell’area, l’attaccante a tu per tu con Frattali non perdona e fredda il portiere biancorosso. A mister Mignani non basta inserire in campo Galano e l’attesissimo Rubén Botta per ribaltare il match, anzi, da lì a pochi minuti arriva la terza rete del Campobasso e sul tabellone si legge ancora il nome di Micheal Liguori: grandissima azione di Pace che arriva in area saltando più avversari e serve Tenkorang, il 16 rossoblù la appoggia a Liguori che non esita a mettere a segno la tripletta personale per portarsi il pallone a casa.

Un Bari demoralizzato ma non arreso quello che si vede in campo, i biancorossi provano a reagire con le ultime forze e costruiscono una bella azione che fa scaturire la rete dell’1-3: Galano scambia in area con Citro, l’attaccante del Bari propizia un cross basso che viene deviato da Dalmazzi nella propria rete. Dopo l’autogol del Campobasso, i Galletti cercano di completare la miracolosa rimonta e dopo pochi minuti arriva il gol del 2-3: il portiere del Campobasso si rende protagonista di una bella parata su Antenucci, D’Errico sfrutta la respinta e buca la rete di prima intenzione.

La palla si scalda e i biancorossi si esaltano, andando più volte ad un passo dalla rete del pareggio ma senza successo. Nonostante il Bari sia riuscito a mettere totalmente sotto il Campobasso negli ultimi quindici minuti, la rimonta non viene completata ed i biancorossi incassano la quarta sconfitta della stagione. Il Catanzaro, che ha vinto per 0-1 a Taranto, accorcia in classifica portandosi soltanto a -4 dal Bari, con lo scontro diretto alle porte che si giocherà in Calabria il 13 marzo.