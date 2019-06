“Senza essere allenato al meglio, sono riuscito a ribaltare il pronostico come cerco di fare sempre”. Ancora una volta il gladiatore del Libertà, Francesco Lezzi, porta a casa la vittoria contro il tedesco Omar Siala a Podgorica in Montenegro. “All’inizio di maggio ho affrontato Yengoyan in Belgio e ho avuto poco tempo per allenarmi, ma quando sono stato chiamato a fine mese non potevo non accettare la sfida del 2 giugno”.

“Ho dominato il match per tutti i 6 round con una vittoria unanime. La vittoria – sottolinea Francesco Lezzi – mi è utile per la scalata mondiale, attualmente sono al 193esimo posto nel mondo su più di 1500 superwelter, ma dopo l’aggiornamento vedremo quale sarà il posto”.

“In attesa della sfida per il titolo di Italia – conclude il pugile barese -, previsto entro il mese di luglio, non mi fermo e sono già alla ricerca di altri match per tenermi sempre in allenamento e portando il made in Italy in tutto il mondo”.