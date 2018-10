La squadra di capitan Chiellini ci ha provato fino in fondo: ottimo gioco, buon passaggio di palla e una Polonia che ha saputo tenere testa. E al recupero del secondo tempo, una bella azione di Cristiano Biraghi ha premiato l’impegno regalando la vittoria agli azzurri.

Una vittoria e una grinta che avremmo voluto vedere nelle passate qualificazioni per i mondiali di Russia. E di certo la “delegazione” di tifosi puramente pugliese di Andria, Corato, Casarano, Monopoli e Bari, ha speso bene i propri soldi per vedere questa Nazionale nello stadio Slaski di Chorzow in Polonia.

Negli spalti, insieme alle altre bandiere tricolori, quelle della nostra terra si sono fatte notare, come si è notato il tifo genuino e sportivo che ci piace sempre lodare. E mentre sui social in questi giorni le critiche sul numero esiguo di abbonamenti si fanno purtroppo sempre più prepotenti, non possiamo non augurarci che il calcio (e il tifo) torni a essere uno sport per passare qualche ora insieme, e non il motivo di un fegato amaro.

