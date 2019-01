Un pensiero dolce per i piccoli che soffrono, persino in queste giornate gelide, perfino in questo periodo di festa. I tifosi della SSC Bari, i gruppi della curva nord, si sono ritrovati questa mattina e hanno fatto il giro dei nosocomi cittadini. In vista dell’epifania di domani hanno distribuito l’ambita calza della Befana ai bambini ricoverati nel Policlinico, al San Paolo e al pediatrico Giovanni XXIII. Un modo per alleviare la sofferenza di chi, specie in questi giorni, vorrebbe stare a casa con i propri cari ed invece costretto in letto di ospedale. Bravi.

