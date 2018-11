Negozi di Bari senza barriere, ora si può a costo zero. Grazie alle “rampe del sorriso” infatti ogni attività commerciale potrà dotarsi di scivoli di accesso per i diversamente abili gratuitamente. Insomma, adesso non ci sono più scuse.

L’iniziativa è delle associazioni “Le Zzanzare”, “Zero barriere” e “Help Assistenza e Tutela per Tutti” con il supporto del Comune di Bari e il contributo dei privati tra cui l’impresa Frezza legnami, che donerà la materia prima, l’ingegnere Marco Pellegrini del Rotary Club che si curerà la parte tecnica, e Ermanno Dammacco mobili, che devolverà ai falegnami parte degli incassi.

Le rampe, realizzate da un gruppo di migranti ospiti di Villa Ata con la collaborazione dei volontari dell’associazione “Help”, sono state costruite con materiale di sfrido destinato a essere smaltito. In questo modo si evita un grosso spreco e allo stesso tempo si realizza uno strumento molto utile non solo per i diversamente abili, ma per l’intera comunità.

I primi 12 prototipi sono già pronti e saranno donati ad alcuni negozi del centro murattiano in tempo per lo shopping natalizio. Un piccolo inizio, ma l’obiettivo è abbattere le barriere architettoniche in numero sempre maggiore di attività che in questo modo potranno accogliere tutti i clienti, nessuno escluso: diversamente abili, ma anche passeggini o persone con disabilità temporanee.