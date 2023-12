Per la prima volta al Centro Sud sono stati eseguiti due interventi di chirurgia fetale. A effettuare le procedure in utero, gli specialisti della UOC di Medicina Fetale dell’Ospedale Di Venere insieme alle unità operative di Anestesia e Rianimazione e di Ostetricia e Ginecologia. La Medicina Fetale del Di Venere entra così da oggi a far parte nella rete dei pochissimi centri a livello europeo e nazionale ad eseguire tali interventi, molto complessi e difficili per le conoscenze scientifiche e per le tecniche che richiedono.

I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata per domani, venerdì 17 novembre, alle ore 14, presso la sala Di Jeso del palazzo di presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari). Interverranno: il presidente della Regione Michele Emiliano, il direttore generale della ASL di Bari Antonio Sanguedolce e il direttore del Dipartimento per la Gestione del Rischio Riproduttivo e la Gravidanza a rischio della ASL di Bari, dottor Paolo Volpe.