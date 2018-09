I due sindacati di Polizia si fondono per tutelare al meglio i poliziotti. Il Segretario Generale della Consap, Uccio Persia, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico per unirsi alla lotta sindacale con Eustachio Calabrese, Segretario della Coisp. I dirigenti sindacali di Polizia hanno siglato un accordo per cercare di evolvere l’associazione sindacale che, come sottolineano, rischia di scomparire.

“La frammentazione sindacale – afferma Persia – nuoce gravemente alla nostra categoria. Troppe poltrone a scapito dei poliziotti che si sono dovuti accontentare di un riordino delle carriere bluff e di un rinnovo del contratto da elemosina. Per non parlare dei poliziotti indagati per aver fatto il loro dovere. Coloro che si difendono e difendono i cittadini dai delinquenti sono parte offesa e non criminali”.

“Siamo determinati – conclude -. Basta con gli slogan da campagna elettorale sulla sicurezza. Di insicurezza si muore e noi non ci stiamo più a fare da paracolpi ad una politica indifferente al tema. Come si dice: con la gente, tra la gente, noi siamo lì”.