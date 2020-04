Per cause ancora tutte da capire una macchina ha preso fuoco mentre si trovava ferma vicino alle pompe di rifornimento di una stazione di servizio IP in via Gaetano Salvemini a Bisceglie. La nube di fumo ero che si è innalzata nel cielo è stata avvistata da diversi punti della città. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.