Attimi di paura, nella tarda serata di del 22 dicembre quando un’ambulanza in emergenza del 118 è rimasta coinvolta in un incidente sulla circonvallazione di Lecce. Il mezzo di soccorso si è scontrata con un’altra auto su viale Japigia, all’altezza dell’incrocio con via Salandra. Dentro si trovava una famiglia con una bambina.

L’ambulanza ha terminato la sua corsa contro uno dei pali del filobus, distruggendo il cofano. Nell’urto è rimasta coinvolta anche un’altra autovettura, regolarmente in sosta. Nonostante i danni ingenti, per fortuna non si sono registrati feriti gravi.