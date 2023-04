Programma eventi

Venerdì 21 aprile

– Ore 15:45 PARTENZA CORTE STORICO, Scuola San Giovanni Bosco;

– Ore 16:50 CERIMONIALE DI APERTURA 729 FIERA SAN GIORGIO, Palazzo di Città;

– Ore 19 INAUGURAZIONE 729 FIERA FIERA SAN GIORGIO, Polo Fieristico Gravina;

– Ore 19:30 CONFERENZA DI BENVENUTO AUTORITÀ. Protocollo di intesa corpo consolare e premiazione ambasciatori turistici gravinesi, Sala convegni Fiera.

Sabato 22 aprile

– Ore 9 – 20 ESPOSIZIONE FIERISTICA, Polo Fieristico;

– Ore 9 – 20 FIERA DEGLI ANIMALI, Polo Fieristico;

– Ore 9 – 20 ARTIGIANATO ARTISTICO, Via Fontana la Stella;

– Ore 16 – 23 MERCATO FIERA, Corso Vittorio Emanuele.

Domenica, lunedì e martedì 23/24/25 aprile

– Ore 9 – 20 ESPOSIZIONE FIERISTICA, Polo Fieristico;

– Ore 9 – 20 FIERA DEGLI ANIMALI, Polo Fieristico;

– Ore 9 – 20 ARTIGIANATO ARTISTICO, Via Fontana la Stella;

– Ore 9 – 23 (23 e 24 Aprile) MERCATO FIERA, Corso Vittorio Emanuele;

– Ore 9 – 12:30 (25 Aprile) MERCATO FIERA, Corso Vittorio Emanuele.

Martedì 25 aprile

– Ore 15:45 PARTENZA CORTE STORICO – Scuola San Giovanni Bosco;

– Ore 19:30 ARRIVO CORTEO STORICO – Piazza della Repubblica;

– Ore 20:00 CERIMONIALE DI CHIUSURA FIERA – Piazza della Repubblica;

– Ore 20:30 CONCERTO DI CHIUSURA FIERA con Roy RACI, Piazza della Repubblica.

Programma convegni – Sala convegni Fiera

Venerdì 21 aprile

– Ore 10 – 13 BIOMETANO IN CIRCOLO, un approccio partecipativo verso la transizione ecologica – Gruppo Andriani;

– Ore 16 – 18:30 LA SCUOLA IN FIERA – Istituti Scolastici Primo Grado Gravina in Puglia – Presenta Pasquale ALIANO.

Sabato 22 aprile

– Ore 9:30 – 13 MISSIONE MEDITERRANEO Dipartimento Sud della Confsal a confronto con istituzioni, lavoratori e imprese pugliesi – CONFSAL Roma;

– Ore 18 – 20 GLI ORSINI E IL TERRITORIO DI GARVINA COME OPPORTUNITA’ DI RIPRESA E DI SVILUPPO – Fondazione E.P. Santomasi.

Domenica 23 aprile

– Ore 10 – 13 GRAVINA È FIERA Eccellenze di Gravina in Puglia – Presenta Gli Animattori;

– Ore 16 – 19 L’AMORE VESTE MONET – Sfilata di moda a cura della boutique Noelle;

– Ore 19:15 – 21 ETICA ED ESTETICA con Fabio MANCINI, Super top model- Armani – Istituti Scolastici Secondo Grado Gravina in Puglia.

Lunedì 24 aprile

– Ore 10 – 13 SVILUPPO E MOBILITÀ SOSTENIBILITÀ. La Murgia verso il 2030 – Ordine Architetti P.P.C. prov. di Bari;

– Ore 17 – 19 AGRICOLTURE AL CENTRO. Limiti e opportunità per l’agricoltura barese – CIA – Confederazione Italiana Agricoltori di Bari;

– Ore 19 – 21 PSR 2023-27 OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO – Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bari.

Martedì 25 aprile

– Ore 10 – 16 OPEN DAY ARTI SCENICHE – Accademia Arti sceniche Arabesque-Movie dance;

– Ore 17 – 18 APPUNTAMENTO CON LA STORIA – Il giornale della Murgia, Centro Studi e Ricerche Peucetia.

Programma fuori Fiera – Asse monumentale

Venerdì 21 aprile

– Ore 18 – 21 SEIVENTISEI BEER FEST Arte, Spettacolo, Birra – Piazza della Repubblica;

– Ore 21 COSTA & VINCI Estrazione Finale Concorso; con Peppino e Giorgio Zuccaro, Franco Laico e la TUTTI FRUTTI BAND – Piazza della Repubblica.

SABATO 22 aprile

– Dalle ore 10 “U MOSTR D GRAVIN” – Mostra Storica – Bastione Monumentale;

– Ore 18:30 ANTICHI MESTIERI E VITA D’ALTRI TEMPI A GRAVINA IN PUGLIA – Ass. AUSER, P.zza della Repubblica n.2;

– Ore 18 – 21 SEIVENTISEI BEER FEST Arte, Spettacolo, Birra – Piazza della Repubblica;

– Ore 19:30 – 21 SHOWCOOKING – DANZE FOLKLORISTICHE Pro Loco UNPLI, Piazza Plebiscito;

– Ore 19:30 – 21 IL GIRO DEL TESCHIO – TOUR SERALE Consorzio Turistico Gravina In Murgia, partenza Bastione Monumentale;

– Ore 20 – 21 DANZE MEDIOEVALI – SUPEREROI, San Giovanni Bosco;

– Ore 20 – 22 SOUND COOL – Concerto Musicale – CASTING REGIONALE MISS ITALIA, Piazza della Repubblica.

Domenica 23 aprile

– Ore 9 – 11 ESIBIZIONE ASD GRAVINA Piccoli Atleti…, San Giovanni Bosco;

– Dalle ore 10 “U MOSTR D GRAVIN” – Mostra Storica, Bastione Monumentale;

– Ore 18 Concerto Live Into the Deep “EYE IN THE SKY”, Bastione Monumentale;

– Ore 11 – 13 DANZE MEDIOEVALI – SUPEREROI, Gruppo Storico Nundinae – Supereroi, Piazzale San Giovanni Bosco;

– Ore 12 – 13 GRANA DAT ET VINA Concerto Musicale – Piazza della Repubblica;

– Ore 18 – 21 SEIVENTISEI BEER FEST Arte, Spettacolo, Birra, Piazza della Repubblica;

– Ore 21 EMPHASIS CONCERTO MUSICALE …, Piazza della Repubblica.

Lunedì 24 aprile

– Dalle ore 10 “U MOSTR D GRAVIN” – Mostra Storica , Bastione Monumentale;

– Ore 18 – 21 SEIVENTISEI BEER FEST Arte, Spettacolo, Birra, Piazza della Repubblica;

– Ore 19 – 20:30 ETNIKANTARO concerto musicale, Piazza Plebiscito;

– Ore 19:30 – 21 SHOWCOOKING – DANZE FOLKLORISTICHE, Pro Loco UNPLI, Piazza Plebiscito;

– Ore 19:30 – 21 IL GIRO DEL TESCHIO – TOUR SERALE, Consorzio Turistico Gravina In Murgia, Partenza Bastione monumentale;

– Ore 21 – 22 MURJAZZ concerto musicale, Offerto dal Comune di Altamura – Piazza della Repubblica.

Martedì 25 aprile

– Dalle ore 10 “U MOSTR D GRAVIN” – Mostra Storica, Bastione monumentale;

– Ore 10 – 20 CACIOCAVALLO – IMPICCATO, TradeeService, Piazza Plebiscito;

– Ore 18 – 20 LA MUSCÌ, Il teatro dei Peuceti, Sala Convegni Fiera;

– Ore 18 – 21 SEIVENTISEI BEER FEST Arte, Spettacolo, Birra, Piazza della Repubblica;

– Ore 18 – 21 Musica itinerante per le vie della città, Associazione Musicale Emilio Silvestri;

– Ore 21 – 22 ROY PACI concerto musicale, Piazza della Repubblica.