Cristiano Godano presenta dal vivo l’album solista “Mi ero perso il cuore”, che ha conquistato la critica e il pubblico. Accompagnato alla chitarra, coinvolgerà il pubblico in un’atmosfera intima, con l’obiettivo di dar vita a uno spettacolo accogliente e confidenziale in cui i brani del nuovo album si incontreranno con i classici di repertorio dei Marlene Kuntz, per tornare a condividere l’emozione del live.

Teatro Traetta, Bitonto 27 febbraio – ore 21 CRISTIANO GODANO Mi ero perso il cuore Tour

Prezzo dei biglietti: Platea € 20 I Settore (ORDINI CENTRALI) € 15 II Settore (ORDINI LATERALI E 4° ORDINE) € 10 Biglietti disponibili online al link https://bit.ly/3uNCpZq , in tutti i punti vendita Vivaticket e al botteghino del Teatro Traetta dal martedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e nei giorni di spettacolo dalle ore 18 fino all’inizio dello spettacolo, online e in tutti i punti vendita Vivaticket. In generale, qualora il teatro fosse aperto per altri eventi, il servizio di biglietteria in botteghino sarà operativo anche durante i fine settimana.