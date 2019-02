Metti una sera a cena per tornare indietro, dritto dritto agli anni ’50 in perfetto american style: camicia bianca, giubbotto di pelle, immancabili basettoni, la musica e naturalmente il cibo, quello che abbiamo imparato a conoscere dai telefilm arrivati puntualmente dagli States. Una sera, mercoledì 20 febbraio, Il Riccio American Dinner di Capurso abbassa la saracinesca e si trasferisce a Bari, da Eataly, per “Tu vuo’ fa’ l’americano”.

Il menù è base di tortillas con salsa e patate rosse dolci americane, hamburger naturalmente, dal classico al cheeseburger oltre al baconburger e al chicken burger, coca cola immancabile, birra, i prelibati pancake con sciroppo d’acero e molto altro. Insomma tutti i sapori della cucina americana. Per chi si cala nella parte e arriva vestito a tema con la serata c’è anche lo sconto. Se tutto questo non bastasse, alle ore 22 inizia la grande sfida: “Man vs Food”, 2 chili di panino da divorare in 25 minuti. Finora nessuno ce l’ha fatta. La prenotazione è obbligatoria.