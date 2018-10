“Novità in tema di carcinoma mammario”, è il titolo della due giorni che l’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari ospiterà venerdì 12 e sabato 13 ottobre. Organizzato dagli oncologi baresi Francesco Giotta, Vito Lorusso e Gennaro Palmiotti, sarà l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte in materia di diagnosi e terapia medico chirurgica del carcinoma mammario.

Attraverso il confronto, gli esperti illustreranno le nuove terapie e i risultati emersi dall’applicazione dei più innovativi trattamenti. Si comincia venerdì alle 14 per finire alla stessa ora del giorno seguente, i lavori prevedono anche sessioni “Meet the Professor”, sulla scia di quanto già organizzato in passato dal professor Lorusso, che ha chiamato a Bari esperti da tutto il territorio nazionale e internazionale.

Nella seconda giornata si svolgerà anche la premiazione del concorso fotografico, “I colori della Puglia”, la grande novità di quest’anno, fortemente voluto dal primario dell’istituto, dottor Vito Lorusso, che punta alla sensibilizzazione e partecipazione dei pazienti dell’Oncologico.

La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione fino a un massimo di 70 iscrizioni, ai partecipanti saranno anche riconosciuti 8 crediti.

