Le pareti e le strade della bella Bari continuano a farsi tavolozze d’arte. L’ultima opera è spuntata nel quartiere San Girolamo, realizzata da Giuseppe D’Asta in collaborazione con Kitesurf Civico Zero e tanti cittadini. Si tratta del murale dal titolo “Sulla cresta dell’onda”, dedicato al mare e agli sport nautici, in particolare al kitesurf. “Un’altra opera di street art che colora i muri di uno spazio urbano e rende un intero quartiere sempre più accogliente“, si legge in un post dell’assessore Pietro Petruzzelli presente alla cerimonia di inaugurazione.

“Un murale è sempre un’opera collettiva, fatta delle idee e del lavoro di tante persone, per questo ancora più bello – prosegue -. Tanti infatti sono i cittadini che stanno collaborando e si stanno impegnando per migliorare i luoghi dove vivono. E poi un murale dedicato al mare e agli sport nautici, praticati a san girolamo anche durante l’inverno, come potrebbe non piacermi?”.