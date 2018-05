Il Mago torna sulle scene musicali. Oggi, 16 maggio, esce il video del suo nuovo singolo ‘Una vita da film’. “Con questa mia nuova canzone – racconta Il Mago – prendo di mira il target musicale che i ragazzini di oggi ascoltano. In giro si vedono rapper che pensano di più al vestito firmato piuttosto che a fare della buona musica”.

“Il video è interamente girato in piscina – continua – come se fossimo in un film. Ho voluto scegliere questa location perché mi sono ispirato ai video dei rapper più famosi che adesso sono in circolazione”.

In questo momento della sua vita Il Mago sta avendo ottimi risultati nel campo musicale, infatti il prossimo 18 maggio aprirà il concerto di Gigi D’Alessio al parco commerciale Auchan di Casamassima e il prossimo 17 luglio inaugurerà la stagione estiva della discoteca Aranceto a Rosamarina.