Nel primo pomeriggio di oggi, 22 giugno, sono esplosi 6 colpi di pistola nel quartiere Cep di Foggia. Il presunto attentato è avvenuto in viale Kennedy, a pochi passi dal luogo del delitto dove il 20 maggio scorso, Salvatore Prencipe, noto esponente della Società Foggiana, era stato assassinato con due colpi di fucile al volto e al torace mentre era fermo in auto nei pressi dell’appartamento in cui viveva con la madre.

La vicenda

Pomeriggio di paura a Foggia, più esattamente in viale Kennedy, dove sono stati sparati 6 colpi d’arma da fuoco. I proiettili, non ancora trovati dalla Polizia, sembrerebbe fossero diretti a un’auto bianca al cui interno ci sarebbero stati i due uomini, presunti obiettivi dei malviventi. I “bersagli” ne sono usciti illesi, ma sono stati portati in Questura per ulteriori accertamenti; solo un colpo avrebbe, invece, perforato un balcone. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’accaduto.