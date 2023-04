C’è del surreale e un po’ dell’incredibile nella tragedia sfiorata per poco la sera scorsa su Viale dell’Università, all’altezza di Porta Rudiae, nei pressi del mercato coperto, a Lecce: un uomo completamente ubriaco alla guida della propria autovettura, dopo aver fatto ‘zigazag’ sulla strada che conduce all’Obelisco, dopo la rotatoria dell’intersezione con Viale Gallipoli, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul cancello di recinzione del mercato rionale.

Tra chi ha assistito alla scena e chi per poco non ne rimaneva illeso, ha dichiarato di essersi sentito protagonista in un vero film, tanto da arrivare a sfiorare per un soffio una vera e propria tragedia. La zona d’interesse, infatti, è un luogo molto trafficato a quell’ora, al punto che i passanti presenti si sono dovuti scansare per evitare di rimanere coinvolti nell’incidente.

Dopo il pericoloso tragitto, il conducente è sceso dal veicolo e si è seduto sul marciapiede adiacente, in evidente stato di alterazione psico-fisica. I soccorsi, giunti immediatamente sul luogo, hanno dovuto faticare per condurre l’automobilista sull’ambulanza e portarlo in ospedale.

Era evidente lo stato di agitazione e preoccupazione generale, dopo anche un tentativo di aggressione per il personale sanitario.