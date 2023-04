“Non è la prima volta che facciamo interventi di questo tipo. Alle volte abbiamo dovuto soccorrere anche anziani in coma etilico assieme alle badanti“. Il racconto quasi surreale di Borderline 24, finisce con le parole degli operatori sanitari, chiamati a trasportare d’urgenza la donna al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari. Non si hanno ancora notizie della badante finita in coma etilico in casa dell’80enne che avrebbe dovuto accudire.

La vicenda

Da quanto si apprende su Borderline 24, la prima ad accorgersi che qualcosa non stesse andando per il verso giusto sarebbe stata la figlia 55enne dell’anziana signora, la quale, dopo svariate chiamate alla madre – pensando potesse avere la suoneria abbassata – avrebbe provato a contattare anche la badante che sembrerebbe non abbia dato segni di vita. Spazientita, la 55enne si sarebbe recata in casa della madre e dopo aver citofonato più volte, sarebbe entrata con il doppione delle chiavi per poi scoprire l’inimmaginabile. Badante esanime sul divano e bottiglie di alcool sparse per il salotto. La donna preoccupata per la madre, sarebbe corsa in camera da letto per poi trovarla, fortunatamente, nel letto dormiente. Sul posto sarebbero giunti gli operatori sanitari del 118 che, dopo aver controllato le condizioni di salute dell’80enne, avrebbero trasportato la badante in coma etilico al Policlinico di Bari.