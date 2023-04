L’Istituto artistico Pino Pascali di Bari piange la scomparsa della professoressa Mariangela Caldarola, 66 anni, deceduta proprio questa mattina, 13 aprile, in sala docenti. La donna, che sarebbe andata in pensione ad agosto, intorno alle ore 8:00 ha avvertito un malore improvviso, per poi accasciarsi svenuta sotto gli occhi dei colleghi. Mariangela era arrivata pochi minuti prima, come faceva ogni mattina prima della sua lezione di Scienze.

Immediati i soccorsi del 118 arrivati sul lungomare Vittorio Veneto, all’esterno della scuola. Il personale sanitario ha tentato in ogni modo di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e hanno dovuto constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio.

Il liceo artistico e l’intera comunità si stringono attorno alla famiglia di Mariangela, professoressa stimata e amata da alunni e colleghi. Uno shock per la dirigente scolastica Santa Ciriello. “Sarebbe stato il suo ultimo anno di servizio – ha spiegato la preside – è successo così all’improvviso, tutta la comunità scolastica è in un momento difficile”. Un’altra docente dell’istituto, assieme a tanti altri, non è riuscita a trattenere il suo enorme rammarico sui social: “Un’altra perdita. Noi sempre più attoniti e senza parole. Mariangela cara, ti ricorderemo sempre bella e solare, dolce e attenta sempre con tutti, alunni, colleghi e genitori”.