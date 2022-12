La Polizia ha arrestato un ragazzo di 20 anni a Matera, dopo aver trovato nella sua abitazione ben 731 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui 138 grammi di cocaina e 593 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e più di 1.300 euro. Il mandato d’arresto è stato convalidato dal gip, che ha ordinato la detenzione in carcere, ed eseguito in collaborazione con gli agenti della questura di Bari. Le Forze dell’Ordine hanno iniziato a indagare in merito al giovane, dopo averlo fermato per un controllo e averlo ritrovato in possesso di una “modica quantità” di cocaina e di 700 euro.