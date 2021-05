Svolta importante per la campagna vaccinale in Puglia, la più efficace d’Italia secondo il report di YouTrend.

Secondo quanto appreso da fonti regionali, da lunedì saranno aperte anche le prenotazioni per la popolazione over 40 della Puglia. Il via libera è arrivato direttamente dal generale Francesco Figliuolo che ha inviato una lettera alle Regioni nella quale è scritto che “per consentire una migliore programmazione si dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981”.

Nella nostra regione è stato fin qui utilizzato il 96,1% delle dosi consegnate, la Puglia, secondo i dati del Governo nazionale, è così la prima in Italia anche per percentuale di somministrazioni sulle dosi consegnate.