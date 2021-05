Vandali in azione al quartiere San Pasquale di Bari. In questi giorni qualcuno, armato di un piede di porco e di altre “armi”, ha seminato il panico in zona rompendo le vetrine dei negozi e portando via di tutto.

“Sono entrati, spaccando la vetrina, si sono presi i soldi, torte e dolcetti – racconta Bruno della pasticceria Fanelli -. Le Forze dell’Ordine purtroppo non possono stare 24 ore su 24 qui, fanno il possibile, ma un maggiore controllo ci serve. Questa zona si sta trasformando in un manicomio”.

“Hanno aperta la saracinesca, dentro c’era il borsone con tutte le attrezzatture – spiega Orazio, il fotografo -. Sono 6mila euro di danni, poi in questo periodo”.

“Hanno tagliato il vetro del bar, sono entrati dentro e hanno rivoltato tutto – aggiunge Natale -. Hanno portato via un po’ di roba”.