“Sulla base della relazione prodotta dagli epidemiologi rispetto all’andamento dei casi dell’ultima settimana, stiamo valutando l’obbligo della mascherina”. A dichiararlo all’AdnKronos è stato il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.

Stando alla dichiarazione di Montanaro, in base anche ai numeri dei casi, dei ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, c’è la possibilità che vengano prese alcune misure di sicurezza per fermare l’aumento dei contagi di covid-19.

“Obbligatorietà di indossare le mascherine in tutta la Regione, come nel Lazio, deriva dal fatto che ci sono focolai su tutto il territorio. A breve decideremo il da farsi” ha concluso Montanaro.